Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, oggi allenatore del San Paolo, parla alla Gazzetta dello Sport della lotta scudetto in Serie A: "​Gli addii di Hakimi e Lukaku complicano le cose per Simone Inzaghi: l’Inter dovrà ripartire praticamente da zero. Lo scudetto? Sicuramente al momento vedo molto più avanti la Juventus".