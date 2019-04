L'ex attaccante biancoceleste, tra le altre, Hernan Crespo snobba la Lazio. La corsa Champions entra nel vivo: sembra sempre più un duello tra Milano e Roma, sabato sera si sfideranno Lazio e Milan, in quello che sembra quasi uno spareggio per il quarto posto.



CRESPO SNOBBA LAZIO - E l'ex bomber ha espresso al Corriere della Sera (ed. Milano) la sua netta preferenza, di fatto facendo fuori la Lazio: "Premesso che finora la regolarità è stata prerogativa solo di Juventus e Napoli, il Milan non è in una situazione molto diversa da Roma, Lazio e Atalanta. Sono fiducioso per la qualificazione di entrambe le milanesi. Anzi a fine stagione la classifica delle prime quattro secondo me non cambierà"