Una nuova fonte di guadagno per le società di calcio. Il Sole 24 Ore ha dedicato oggi un articolo al rapporto tra i club di Serie A e le criptovalute: complessivamente queste valgono 180 milioni di euro per accordi di sponsorizzazione, mentre con le altre partnership arrivano oltre quota 250 milioni da distribuire alle varie società del nostro campionato.



INTER PIONIERA- Pioniera in questo senso l'Inter, che ha firmato due accordi: uno come main jersey partner con Socios.com per 16 milioni di euro nel 2021/22, ma con i bonus si arriva fino a 20 milioni. Sulle maniche invece c'è il logo DigitalBits, criptovaluta sviluppata da Zytara Labs, global digital banking che vale 5 milioni a stagione. In questo modo, in quattro anni dovrebbero entrare nelle casse del club 85 milioni complessivi dalle criptovalute.