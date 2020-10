Il mercato è una peculiarità del calcio, ma non è una sua esclusiva: ora esplode il mercato dei virologi, con tanto di trattative e intrighi. A prendersi la luce dei riflettori è il professororiginario di Roma e docente dell'Università di Padova. Dopo rottura con il governatore del Venetoche ha valutato la competenza con cui ha gestito il primo focolaio del Covid-19 a Vo' Euganeo: la sua prospettiva di potenziare l'uso dei tamponi molecolari ha convinto l'assessoree il presidente della Regione, con L'Espresso che dava, con la benedizione del Ministro della Salute. Ma proprio quando tutto sembrava fatto,- Come riferisce l'edizione odierna de Il Messaggero infatti,. Il più importante, riguarda i, quelli che in venti minuti danno il responso.perché non individua tutti i positivi, ma questa sua posizione si scontra con quella di altri scienziati e, soprattutto, va contro la linea di Veneto e Lazio: i tamponi rapidi sono una parte importante del sistema di prevenzione delle due regioni."La riduzione di sensibilità, peraltro solo per le cariche virali basse, è ampiamente bilanciata da rapidità di risultato, semplicità di esecuzione e compatibilità con screening di grandi dimensioni". La trattativa si blocca, proprio come nel calcio:- E mentre il mercato infiamma,. Una lotta di classe, evidenzia Il Corriere della Sera, che ha sollevato qualche perplessità: "Dove trovano il tempo di stare sempre in tv a litigare?". Dal professore Albertoin contrasto con il collega Massimo, responsabile Malattie infettive del Sacco di Milano, a Matteodel San Martino di Genova. Fino all'ultimo botta e risposta tra il professoree il suo allievo, proprio: "Guardate che Crisanti è un esperto di Zanzare. E' un entomologo" afferma Palù. Risponde Crisanti: "Io comunque mi sento vicino al PD".