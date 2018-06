La carriera di Mario Balotelli non proseguirà, almeno nell'immediato futuro, in Italia. Almeno questo è ciò di cui si dice convinto Domenico Criscito, fresco acquisto del Genoa nonché compagno di nazionale di Super Mario nel recente trittico di amichevoli disputate dagli azzurri.



il laterale napoletano ha spiegato come nei giorni scorsi abbia provato invano a convincere il 28enne attaccante del Nizza a seguirlo in rossoblù: " Ho scherzato tanto con lui - ha rivelato Criscito - dicendogli di venire al Genoa. Ma la realtà è che Mario non tornerà in Italia. È un grande attaccante e guadagna molto: in Serie A sono pochi quelli che possono permetterselo".



Un'indiscrezione che se è confermata smentire ebbe anche le voci che vorrebbero Balotelli vicino al Napoli o alla Roma.