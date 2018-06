Per un capitano che se va, ce n'è un altro che arriva, pronto a prenderne il posto.



Il simbolico scambio di fascia tra Mimmo Criscito e Mattia Perin con la maglia del Genoa era già avvenuto due settimane fa, al termine dell'ultima gara di campionato al Ferraris contro il Torino e si è ripetuto ieri sera, proprio nel capoluogo piemontese anche se nello stadio della Juventus. Il laterale campano, tornato in rossoblù dopo le sette stagioni trascorse a San Pietroburgo, e il portiere laziale, destinato nelle prossime ore a mettere nero su bianco il suo accordo con la Vecchia Signora, sono stati due dei protagonisti della sfida amichevole tra l'Italia e l'Olanda.



Proprio a margine della partita, terminata anzitempo a causa dell'espulsione rimediata nel finale, Criscito si è presentato in zona mista spendendo parole di saluto per Perin: “È un grande portiere l'ho visto cresce e mi dispiacerà non averlo a Genoa, ma capisco la sua scelta di andare a giocare la Champions League”.



Uno scambio di testimone ormai praticamente definitivo che già domani potrebbe assumere i caratteri dell'ufficialità. Mentre Criscito, alle 12 in punto, verrà presentato dal club più antico d'Italia, Perin potrebbe sostenere le visite mediche al J Medical Center di Vinovo.