Sfida da ex per Domenico, che sabato affronterà con il suo Genoa la Juventus. Ecco le parole del capitano rossoblù al Corriere Torino: "Dopo sette anni all'estero, nello Zenit San Pietroburgo, per me. Affrontare i sette volte campioni d'Italia, poi, sarà molto affascinante.. È con il Psg tra le grandi favorite per la Champions, l'obiettivo principale dei bianconeri. A inizio stagione avevo detto che le avrebbero vinte tutte, ma ora penso che prima o poi lasceranno qualche punto per strada. Ecco, speriamo che succeda proprio sabato". L'anno scorso l'ho incontrato a Dubai e, grazie al mio ex compagno Danny, abbiamo scattato una foto insieme ai miei bambini. Nonostante l'età, Cristiano resta un fuoriclasse, uno che vive per il calcio. Mi sembra che lo stia dimostrando, partita dopo partita. Douglas Costa? Ci siamo già affrontati quando lui era allo Shakhtar e io allo Zenit. È un grande campione. Ma Allegri ha l'imbarazzo della scelta, può contare su 23 big: se non gioca Douglas ci sarà Dybala, altrimenti Bernardeschi. Bisognerà dare il duecento per cento. E sperare di trovarli in giornata storta"."Piatek? Sabato sarà un altro esame importante., segnando 13 gol in 8 partite e ambientandosi subito in un campionato difficile come il nostro. Conoscendolo, vorrà sicuramente ripetersi contro una delle migliori difese al mondo.. Ha fatto un gran precampionato con la Juve. Ha smaltito un problemino fisico e ora sta bene. Speriamo in un suo gol dell'ex. Ma non sarebbe male nemmeno se quel gol lo segnassi io.. Alla Juve ha perso un po' di continuità ma ha guadagnato visibilità. Perin l'ho visto crescere, è tra i migliori in Italia se non nel mondo. Sono sicuro che con il tempo troverà spazio. Marchisio allo Zenit? Ci sentiamo spesso. Gli ho consigliato qualche ristorante italiano a San Pietroburgo, dove si sta trovando molto bene: anche perché il freddo vero non è ancora arrivato".