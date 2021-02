Domenico Criscito, capitano e difensore del Genoa, parla a Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter: "Per tornare qui ho detto di no ai nerazzurri. Ho rifiutato il rinnovo dello Zenit perché volevo tornare qua. Mi sento genovese e sono un tifoso di questa squadra, anche per questo dopo sette anni in Russia ho fatto di tutto per rientrare qui. Quando arrivo a Pegli riconosco la mia seconda casa".



SU HAKIMI - "Ci sarebbe voluta la moto, non è però un vantaggio, perché se non gioca lui giocherà al suo posto uno altrettanto bravo. L’Inter ha 25 campioni che vanno forti, occorre stare attenti".