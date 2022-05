, secondo il quale nel 2021 abbiamo assistito all'emergenza più grande.Questa condizione è quella che precede la carestia e la morte per la carenza di cibo. L'aumento netto rispetto allo scorso anno è stato di ben 40 milioni di persone.Sono dati preoccupanti che portano sicuramente ad una riflessione e a un'analisi sulle cause di queste emergenza, che non esce certo fuori dal nulla.Nei Paesi più fragili e a rischio, la recente pandemia ha causato problemi su problemi, aumentando la crisi alimentare. I Paesi che sono stati duramente colpiti da guerre e conflitti sono 24: il rapporto parla di Siria, Nigeria, Afghanistan, Congo e Sudan, dove c'è stato un aumento del problema della fame dell'80% nel 2021. Un numero davvero impressionante.In tutto ciò,Nel nostro Paese, che non è comparabile con i Paesi fragili di cui abbiamo parlato, stiamo già vedendo molti dei futuri effetti del conflitto.Questo in combinazione con l'aumento inevitabile dei prezzi e lo stop delle importazioni, potrebbe portare grandi e gravi conseguenze nei Paesi che importano molto, come ad esempio Etiopia e Sud Sudan.Con l'agricoltura in piccola scala si potrebbe iniziare a placare questa crisi alimentare che sembra non avere fine e che potrebbe solo peggiorare. A questi ritmi, infatti, l'emergenza aumenterà a ritmi mai visti prima e causerà sempre danni maggiori, compresi più morti. I Paesi che soffriranno di più in futuro, sempre secondo il rapporto, saranno Somalia, Sud Sudan e Yemen.