Giornali, tv...chi conta sei possibili uscite, chi cinque, chi si ferma a quattro. Dunque, vediamo.con cinque e non più quattro gambe della maggioranza, le gambe sono M5S, Pd, Leu cui si aggiunge un qualcosa che chiamiamo provvisoriamente Centro per Conte e poi Italia viva che rientra.Governo dunque di salvezza nazionale o come lo si vorrà chiamare, con dentro i soliti più un po' o tutta Forza Italia e con Salvini che resta fuori ma in qualche modo acconsente, lasciando alla sola Meloni il grido: elezioni!. Conte perde, Renzi vince.se non quello che ci accompagna ad elezioni anticipate a giugno.. Si rileva poi che per la maggioranza abbondante degli italiani c'è buio fondo sul perché di questa crisi. Un po' non è facile capire, molto è facile fare a non capire.Il perché di questa crisi non è il buio su come nasce e prosegueBuio su chi e come dovranno e potranno gestire, spendere, investire, distribuiresu a chi dire sì e a chi dire no dato che una quota di quei miliardi la vogliono tutti.su chi e come decide ed opera dato che le verifiche Ue saranno semestrali.progettuale del governo che c'era e di ogni governo possibile: il vero progetto in campo finora è prendere la prima rata da circa 25 miliardi, poi magari la seconda sperando che a quel punto ci spediscano i soldi a casa, il resto dei 209 miliardi, per...abitudine.E' dall'estate scorsa, dai pomposi Stati Generali, che quel piano è solo una ricamata cesta per raccogliere soldi. Una cesta ricamata, magari alla Casalino secondo l'antichissima formula del tanto e solo fumo e niente o poco arrosto. E' questa la crisi vera e profonda: il buio che c'è dopo.L'abbiam fatta lunga sulla crisi, più di quanto avremmo voluto.Dunque c'è una sindaca oggi, Virginia Raggi a Roma. Licenzia il vice sindaco e altri dei suoi contrari alla sua ricandidatura. Le viene dunque a mancare assessore alla Cultura che a Roma non sarebbe piccola e poca cosa. Salto indietro nel tempo fino ad anni '90, Liceo Newton.. Lorenza Fruci vanta essere "comunicatrice e progettista culturale". Documenta di aver seguito corsi di perfezionamento su "governo e logiche decisionali femminili nella storia del presente". Insomma supercazzole da curriculum oggi grandemente comuni (e accettate). Da notare con un sorriso la "storia del presente", cioè l'equivalente di una tesina. Ma Lorenza Fruci ha anche dalla sua delle pubblicazioni, due sul burlesque. Cioè sullo spogliarello vintage. Burlesque storie di donne e Burlesque uno spettacolo chiamato seduzione.Ok, nessun problema: la Raggi si fida della Fruci, Lorenza Fruci è una giovane che si esprime col linguaggio concettualmente stringato dell'oggi, i curricula non danno l'esatto spessore di una biografia, anche il burlesque è a suo modo antropologia.In sintesi? Casta maiala avrebbero detto quelli di M5S. Fine della storiella.