Novantacinque minuti di battaglia giocati sotto il diluvio universale. Atalanta-Milan è stata una partita maschia, nervosa, con tanti interventi duri e due espulsioni per Toloi e Montolivo. Alla fine è festa per entrambe, anche se per Gattuso è una soddisfazione a metà quella di aver centrato l'Europa League. Solo l'ultima sfida contro la Fiorentina decreterà se dovrà passare dai preliminari o meno. Un risultato deciso da un altro intervento goffo di Donnarumma a chiusura di una settimana da dimenticare il più in fretta possibile.



ROTTURA CON I TIFOSI - Il livello di tensione intorno al numero 99 rossonero sta raggiungendo l'apice. Le responsabilità vanno divise in parti uguali verso chi aveva il dovere di proteggerlo ma anche allo stesso ragazzo, incapace di rispondere sul campo alle tante critiche ricevute. Il solo Gattuso ha preso le difese del suo portiere: 'Non diamo le colpe sempre a Gigio. Non mi sembra un errore. È una legnata da un metro e mezzo. Gigio deve stare tranquillo. Ha 19 anni, viene giudicato per i soldi che guadagna, ma l’esperienza non si compra al supermercato. Gli errori fanno parte del gioco. Bisogna lasciarlo tranquillo'. A fine partita Donnarumma si è diretto sotto il settore ospiti per lanciare la sua maglia ma i supporter rossoneri l'hanno rifiutata. Un altro segnale del rapporto ormai logoro con una sempre più crescente fetta del tifo.



ADDIO SCRITTO? - In quel di Milanello in pochi sono pronti a scommettere sulla permanenza di Gigio. Questo finale così difficile sembra presagire a un addio ormai scritto, con il suo agente Raiola che sta mantenendo vivi i contatti con Nasser Al-Khelaïfi per portarlo al Psg. Una eventuale cessione potrebbe garantire al Milan un buon gruzzoletto da investire sul mercato, ma probabilmente aumenterebbe i rimorsi per quel che poteva essere ma non è stato.