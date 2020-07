Dopo tre sconfitte consecutive, gli appuntamenti con Parma e Brescia si fanno cruciali per Paulo Fonseca, la cui posizione sulla panchina della Roma è sempre più a rischio per i bookmaker. La sconfitta contro il Napoli ha peggiorato la situazione del tecnico portoghese nelle previsioni dei betting analyst, visto, come riferisce Agipronews, il taglio apportato sulla quote per il suo esonero entro la fine di agosto: sul tabellonel’offerta è passata dal 5,50 della scorsa settimana all’attuale 3,00, una variazione significativa ancor più se si tiene conto che l’ipotesi esonero non era neanche presa in considerazione dagli analisti prima della ripartenza del campionato.