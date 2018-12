Il tam tam è partito dalle radio romane e ha subito sconfinato nel territorio dei social, diventando un hashtag su Twitter: #iovoglioconte scrivono ripetutamente i tifosi della Roma e la loro richiesta, per il momento, viene presa in carico dai bookmaker. Gli analisti Sisal Matchpoint, come riporta Agipronews, hanno in primis valutato come molto probabile l’esonero di Eusebio Di Francesco prima di Natale, dato a 2,25 (più probabile, addirittura del ben servito a Moreno Longo, penultimo con il Frosinone e proposto a 4,00). In seconda battuta e come diretta conseguenza della prima scommessa arriva anche la quota su Conte alla Roma da qui alla fine del campionato: ipotesi ritenuta possibile, a 3,50, quota non molto distante, ad esempio, dalla possibilità che Leo Messi, attualmente primo nella classifica dei bomber, si laurei capocannoniere in Champions League, idea da 2,50.