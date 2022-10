. A renderlo noto in maniera ufficiale è una nota diffusa dal club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club".nella sua storia nella massima categoria.Dopo aver salvato la panchina in occasione del ko contro lo Spezia, questa volta si attende solamente l'ufficialità da parte del club blucerchiato dell'avvicendamento con un altro allenatore., oggetto insieme ai suoi calciatori della pesante contestazione dei tifosi dopo lo 0-3 incassato per mano del Monza, non ha parlato alla stampa e, che è ancora legato alla Samp da un contratto,, allenatore amatissimo dalla piazza blucerchiata ma che pretende un ingaggio non inferiore ai 2 milioni di euro a stagione, troppi attualmente per le casse della Samp.- Che il destino di Giampaolo sia segnato lo ha ammesso pure il vicepresidente Antonio Romei, che si è espresso in questi termini ai cronisti presenti al "Ferraris": "Mi dispiace per il mister perchè so la professionalità che mette nel suo lavoro. E' stata una partita non all'altezza, chiudere così fa male. Non dobbiamo prendere alibi e lavorare tutti insieme per trovare una soluzione.ma non ne abbiamo ancora parlato".