Da questa mattina a Genova si è diffusa una voce piuttosto clamorosa: a distanza di quasi dieci mesi dall'arresto, sembrava che l'ex presidente dellaMassimosarebbe arrivato nel capoluogo ligure per assistere domani alla partita tra i blucerchiati e il Monza. La voce ha iniziato a circolare, montando chiaramente il malcontento nei tifosi, che non digeriscono il Viperetta e avrebbero letto la sua eventuale presenza come una vera e propria provocazione.La notizia poi è divampata quando Enzo, uno degli storici leader della Gradinata Sud, ha postato su Facebook un appello rivolto ai sostenitori blucerchiati: "!" ha scritto Tirotta. "Se mai, per una volta, invece di stare attaccati ad una tastiera è il caso di alzare il culo ed andare a fare la guardia fuori dall'ac hotel dove potrebbe andare a palesarsi! Io sto andando lì, ci sarò alle 18perché non posso sopportare che dopo averci spolpati, derubati, offesi e villipesi questo essere immondo abbia la faccia marcia di presentarsi qua. Addirittura ai dice vorrebbe presentarsi allo stadio domani. Vediamo adesso tutti quelli che con i fatti vogliono difendere la Sampdoria dal suo male assoluto! Alle. 18 all'ac hotel!!!"L'appello è stato immediatamente condiviso e accolto da vari tifosi, che hanno raccolto l'invito di Tirotta e si sonoFerrero è stato avvistato in realtà a Pescara, per la partita tra il Delfino e il Monterosi, ma i doriani hanno comunque appeso un eloquente striscione: "". Un segnale netto, non resta che vedere se il Viperetta domani si presenterà ugualmente a Marassi.