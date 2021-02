Intervistato da Sky Sport il centrocampista e oggi capitano della Roma, Bryan Cristante, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Juventus.



FASCIA E SCONTRO DIRETTO - "È sempre bello mettere la fascia, che sia la Juve o altre non importa. È sempre bello e lo è ancora di più in una gara importante come questa. Male negli scontri diretti? Sappiamo che dobbiamo fare meglio contro le grandi. Siamo vicini in classifica e sappiamo che è un'occasione importante"