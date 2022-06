49 presenze in una stagione sono un attestato di stima piuttosto importante. Bastano i numeri per capire il ruolo fondamentale che Bryan Cristante ha nella Roma di José Mourinho, che per lui stravede e a cui difficilmente rinuncia. Tanto da spingere Tiago Pinto ad accelerare sul tema rinnovo del centrocampista classe '95, che negli ultimi mesi è finito nel mirino di diverse big, tra cui Milan e Juventus. I giallorossi non vogliono però farselo sfuggire e sono pronti a blindarlo con un nuovo contratto fino al 2026.