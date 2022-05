Nei giorni in cui gli è arrivata la prima chiamata per la Nazionale da Roberto Mancini, Alessio Zerbin di tempo per pensare al mercato non ne avrà molto. Eppure, dopo la sua prima stagione in Serie B, con nove gol segnati col Frosinone, tante squadre di Serie A si sono informate per provare a strapparlo al Napoli, con cui ha un altro anno di contratto. I primi contatti per rinnovare sono già partiti, in attesa di capire se nel dopo Insigne ci potrà essere spazio anche per lui...