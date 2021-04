E' vero, si è fatto bruciare danel gol del momentaneo. Lettura difensiva sbagliata, il talento dell', ma già dell', che parte al momento giusto e diventa da subito irraggiungibile. E' da suoi piedi, però, che parte l'azione del gol di, salvifico, che distrugge le speranze olandesi: Bryan, pressato da più uomini dentro la propria aerea, con calma olimpica alza la testa, salta il primo avversaria e con un passaggio in verticale ne mangia 6, dando la possibilità al bosniaco edi distendersi e confezionare l'1-1.Pagato, tra prestito oneroso, riscatto e bonus,, Bryanè risorto già una volta in carriera: dopo i lampi iniziali nel Milan, lanciato da, sembrava essersi perso tra. Poi, conha ritrovato sé stesso. Un sé stesso diverso, più di corsa e capace di realizzare 15 gol in 59 presenze, 3 dei quali in Europa League, tutti contro l'. E ora, sempre in EL, fa vedere di che pasta è fatto, risorgendo ancora una volta, questa volta dalle critiche.Non è quello dell', anche perché lanon è l'. Confa il mediano nei due davanti alla difesa, spesso al fianco di, realizzando 4 gol nel corso della sua prima stagione giallorossa. Poi l'avvento di, che cambia modulo e cambia le carte in tavola, trovando nell'ex Milan un grande professionista,. Poi l'ha blindata, perché nell'ultimo quarto d'ora ha chiuso tutto i varchi. Leader tecnico, ma non solo: ha comandato il reparto, ha comandato la Roma.E non si può non pensare a quello che aveva dichiarato Danielenella conferenza stampa con cui annunciava il suo addio:, da romanista. Non è solo una questione di essere nati nella Capitale". E ci aveva visto lungo il, non a caso, Capitan Futuro. Aveva notato le qualità di chi è nato a 601 chilometri di distanza da Roma, precisamente a San Vito al Tagliamento, in Friuli. Aveva notato quella sua anima da leader, quella sua anima da... Roma.@AngeTaglieri88