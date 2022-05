Insieme a José Mourinho, anche il centrocampista della Romaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Leicester di domani all'Olimpico. Ecco le sue parole"Sì, quando la stanchezza si fa sentire le partite diventano più difficili. Ma in una partita così importante si riesca ad andare sopra la stanchezza, che arriverà il giorno dopo"."Siamo carichi e basta. Sappiamo che siamo l'ultima squadra rimasta nelle competizione, vogliamo andare avanti e vincere questa coppa. Non ci sono tante storie, bisogna giocare al 100%. Bisogna stare 90' al massimo"."Ero stupito sì, non sapevamo nulla come tutti. Sono stato contento, è un onore averlo. Ha portato la mentalità, ha vinto ovunque e ci ha portato questa mentalità forte di vittoria. Domani dovremo far valere queste caratteristiche"."Sto guardando solo alla partita di domani, abbiamo una semifinale in casa e un campionato da finire. Fino a fine stagione la testa è qui, ci sarà tempo per vedere tutto"."Giocare a Roma con lo stadio pieno, il calore del tifo romano, ti dà una marcia in più. Vogliamo fare bene per i tifosi, che lo meritano. Il loro apporto è fondamentale in partite del genere"."La stagione è lunga, abbiamo fatto 50 partita ed è chiaro che si fanno tutti al 100% diventa difficile. Può succedere che vari fattori possano influire sulle prestazioni"."È chiaro che quest'anno si arriva con una testa diversa, la partita è completamente aperta. Sappiamo che è alla nostra portata, bisogna vincere e basta un gol, non serve fare imprese. Siamo concentrati e carichi, abbiamo 70mila persone a spingerci".