"Superarmi non sarà semplice" aveva detto qualche tempo fadi suo figlio,e mandato in delirio papà CR7. In una partita con le giovanili della, Cristiano Jr ha deliziato il pubblico con una doppietta: prima scartando difensore e portiere entrando di fatto in porta con il pallone, poi con un preciso e forte diagonale. Il tutto sotto gli occhi di papà Ronaldo, che ha pubblicato fiero il video sul proprio profilo Instagram.