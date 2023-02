Stefano Bandecchi dà retta ad Aurelio Andreazzoli. Dopo la sconfitta di sabato in casa per 2-1 col Cittadella, il presidente della Ternana ha accettato le dimissioni dell'allenatore ex Empoli, richiamando in panchina Cristiano Lucarelli. Il quale raggiungerà la squadra umbra, già arrivata a Palermo, dove domani sera giocherà il turno infrasettimanale in Serie B.