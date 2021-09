. Grazie alla doppietta decisiva segnata contro l'Irlanda, l'attaccante portoghese diventa ilE pensare che la gara giocata allo stadio Algarve di Faro, valida per la quarta giornata nel gruppo A di qualificazioni europee al Mondiale di Qatar 2022, non è iniziata nel migliore dei modi per CR7. Infatti(classe 2002 in forza al Manchester City) al quarto d'ora di gioco. Cinque minuti dopo il fischio dell'arbitro sloveno Matej Jug, che conferma la propria decisione dopo aver visto e rivisto l'azione al Var, richiamato dall'italiano Paolo Valeri, ammonendo Hendrick, autore del fallo su Bruno Fernandes., che gira di testa in rete alle spalle del portiere romanista Rui Patricio il calcio d'angolo battuto da Jamie McGrath.Il Portogallo resta così primo in classifica con 10 punti, tre in più della Serbia, che però ha giocato una partita in meno.Ora ci sono altre due occasioni per aumentare il bottino: sabato in amichevole col Qatar e martedì in Azerbaigian ancora per le qualificazioni al Mondiale 2022.111 gol(Portogallo) - 178 presenze109 gol(Iran) - 149 presenze89 gol(Malesia) - 142 presenze84 gol(Ungheria) - 85 presenze79 gol(Zambia) - 111 presenze78 gol(Iraq) - 137 presenze77 gol(Brasile) - 92 presenze76 gol(Emirati Arabi Uniti) - 92 presenze75 gol(Ungheria) - 68 presenze75 gol(Giappone) - 76 presenze75 gol(Kuwait) - 134 presenze.