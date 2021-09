Prima intervista di Cristiano Ronaldo da giocatore del Manchester United, il fuoriclasse portoghese parla al sito ufficiale del club del suo rapporto con i Red Devils e della decisione di lasciare la Juventus.



STORIA - "Ho una storia fantastica con questo fantastico club. Sono arrivato a 18 anni e ovviamente sono felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Per questo non vedo l'ora di iniziare la mia prima partita. Quanto è stato importante Sir Alex Ferguson nel mio ritorno? Come tutti sanno, da quando ho firmato per la prima volta per questo club Sir Alex Ferguson è stata la chiave di tutto. Ricordo quando ero allo Sporting giocavamo contro il Manchester: per me, Sir Alex Ferguson è come un padre nel calcio. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato tanto. Il rapporto che abbiamo sempre avuto è speciale, ci teniamo sempre in contatto, è una persona incredibile. È stata la chiave principale per essere dove sono oggi, che ho firmato per il Manchester United".



VIA DALLA JUVE? MIGLIOR DECISIONE - "Penso che sia la miglior decisione che ho preso. Questa è la mia opinione. Mi sono trasferito dalla Juve allo United e sono così felice di aprire questo nuovo capitolo: voglio fare ancora la storia, cercare di aiutare il Manchester a ottenere grandi risultati, a vincere trofei".