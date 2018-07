E' scoppiata la Cristiano Ronaldo mania: crescono le possibilità di vedere la stella portoghese con la maglia della Juventus e con il passare delle ore cresce di pari passo anche la frenesia dei tifosi bianconeri. A Torino e non, i fan della Vecchia Signora credono sempre più a quello che diventerebbe l'affare del secolo, si aspettano con ansia novità sul suo atterraggio nel capoluogo piemontese, sulla lussuosa villa che potrebbe ospitarlo, su come possano cambiare le ambizioni di Champions e le prospettive economiche.



I tifosi della Juve però, non sono i soli colti dalla CR7mania: da Milano a Napoli, passando per Roma e Firenze, c'è un intero movimento italiano che aspetta con ansia il passaggio del portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Appeal del campionato, con più top player disposti a trasferirsi in Serie A, crescita dei diritti tv e non solo: dal punto di vista tecnico ed economico sono tanti i benefici che Ronaldo potrebbe portare a tutto il calcio italiano e che spingono anche gli avversari a tifare per la Juventus.



Non tutti sono d'accordo tuttavia, c'è anche una buona porzione di tifosi avversari che non sorride: è pur sempre un campione di livello assoluto che rinforza la Juventus...



E voi cosa ne pensate? I tifosi italiani, non bianconeri, tifano per Ronaldo alla Juve? VOTA il nostro sondaggio!