Un 'no comment' che lascia intendere molto di più. Contattato da Il Corriere della Sera, l'ex amministratore del Milan Adriano Galliani si nasconde sulla vicenda Cristiano Ronaldo-Juventus: "Sono troppo amico di Florentino Perez, che sento spesso, per poter commentare le operazioni di mercato del Real. Diciamo che non so nulla...".