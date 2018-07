Una rabbia da 100 milioni di euro. L'ipotesi Cristiano Ronaldo alla Juventus continua ad infiammare il mercato e in attesa che i confronti tra il suo procuratore Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid Florentino Perez possano sbloccare la situazione, Marca rivela un altro dei motivi che spingono il portoghese a lasciare la camiseta blanca dopo nove anni. Alla base della delusione di CR7, scrive il quotidiano spagnolo, ci sarebbe paradossalmente proprio l'apertura delle merengues allo sconto sulla clausola da 1 miliardo di euro presente nel suo contratto: arrivata a gennaio, nel momento di maggior difficoltà tecnica di Ronaldo, sarebbe stata vista come una svalutazione ridicola, una mancanza di rispetto in piena regola. "Se valgo 100 milioni allora vuol dire che non mi vogliono" avrebbe esclamato, per poi maturare la decisione di lasciare il Real Madrid.



TRIANGOLO PSG-JUVE-REAL - Per un Ronaldo che va, ci deve essere un campione che si trasferisca a Madrid e la sponda alla Juve può arrivare da Parigi e Nyon. Non è un mistero infatti che il primo obiettivo di Perez sia sempre Neymar e gli ultimi sviluppi dall'Uefa, scrive La Gazzetta dello Sport, possono favorire l'affare: la riapertura della pratica e il rinvio alla camera giudicante possono preludere a delle sanzioni, che a ruota costringerebbero il PSG a dover sacrificare uno tra il brasiliano e Mbappé per mettere a posto i conti, ovviamente a cifre più vantaggiose. Ecco servito quindi il triangolo di mercato, Neymar al Real per liberare Ronaldo: la Juve attende e dal Portogallo (Record) assicurano, sono ore caldissime per CR7 in bianconero.