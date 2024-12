Cristiano Ronaldo: "Arabia meglio della Francia, scatti a 38°". E la Ligue 1 risponde con… Messi!

AFP via Getty Images

Botta e risposta. La Ligue 1 non si è tirata indietro nel replicare alla provocazione di Cristiano Ronaldo, arrivata durante i Globe Soccer Dubai Awards. Il campione portoghese a bene come far parlare di sé fuori e dentro al campo, ma questa volta ha trovato pane per i suoi denti.



L'INIZIO - Intervistato durante la cerimonia, CR7 ha preso le difese del campionato saudita, dove gioca, con la maglia dell'Al-Nassr dal 2023, elogiando la competitività della lega. Soprattutto in confronto con la Ligue 1, in cui, tra il 2021 e il 2023, ha giocato Leo Messi: "La Saudi Pro League è meglio della Ligue 1. Provate a fare uno sprint a 38, 39 o 40 gradi e poi vedrete. In Francia esiste solo il PSG. Poi c'è il vuoto".

Leo Messi jugando con 38 grados pic.twitter.com/2AWglqm8zk — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024

La Ligue 1, tramite il proprio profilo spagnolo di X, ha replicato postandoAccompagnata dalla scritta "Leo Messi giocando con 38 gradi". Game, set and match.