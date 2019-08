Cristiano Ronaldo ha parlato a margine della premiazione di Virgil van Dijk come miglior calciatore dell'ultima Champions: "E' stato un anno speciale, mi sono trasferito dal Real al campionato di Serie A ed è stato un grande cambiamento. Ho vinto tre titoli: Supercoppa, Serie A e Nations League. E' stato fantastico lo dico perché lui Van Dijk è qui (ride ndr). Sono molto felice. Ho fatto bene a livello di gruppo e di squadra voglio altri record. Messi? Ero curioso perché abbiamo condiviso questo palco per 15 anni. Non so se fosse mai successo. Non è facile come sapete abbiamo un buon rapporto, non abbiamo ancora cenato insieme ma speriamo in futuro. Mi mancano le partite in Spagna contro di lui e le battaglie degli ultimi 15 anni. E' stato bello far parte della storia del calcio. Credo di essere in forma per la mia età, non sono male come vecchietto. Spero di essere qui alla cerimonia tra i migliori tre anche tra 2, 3, 4 anni. Le persone che non mi amano mi vedranno ancora qui".



Messi ha poi risposto al portoghese: "​Se ci manchiamo? Sì, è stata una bella rivalità, ora lo vedo da lontano".