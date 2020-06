Cristiano Ronaldo utilizza tacchetti da rugby sotto le sue scarpette da allenamento: il portoghese ha voluto applicare alle sue Nike dei supporti avvitabili prodotti dalla francese Smart Power, che si occupa prevalentemente di accessori per il rugby. Come Andy Delort del Montpellier, che il 19 febbraio ha stabilito il nuovo record di velocità del campionato francese toccando i 36,8 km/h. Il consiglio per CR7 sarebbe arrivato direttamente da Francis Obikwelu, il primatista europeo dei 100 metri, con il quale l'asso portoghese si allena di tanto in tanto.