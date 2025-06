Cristiano Ronaldo contro il Pallone d'Oro: "Dovrebbe vincerlo chi vince la Champions. So cosa c'è dietro, i premi hanno perso valore"

AFP/Getty Images

, stella del Portogallo e ancora all'Al Nassr - nonostante i tanti rumors su un possibile cambio di squadra per giocare il Mondiale per Club - ha parlato in conferenza stampa anche di un premio a lui molto legato come ilA domanda diretta su Lamine Yamal (si giocherà Portogallo-Spagna, finale di Nations League) e se meritasse il premio consegnato da France Football, l'ex-Juve e Real Madrid fra le altre ha detto la sua allontanando il premio dall'attaccante spagnolo del Barcellona.

"Secondo me però chi si distingue vincendo la Champions League dovrebbe essere premiato anche con i premi individuali""Pallone d'oro a Yamal? Il ragazzo sta facendo bene, è aiutato tanto da club e nazionale e lui nei prossimi 4 o 5 anni lo vincerà sicuramente""Potrebbe vincere Yamal come Dembelé o Vitinha, o altri emergenti. I premi per i singoli restano comunque poco rilevanti anche perché non c'è mai il 100% dei consensi. Non credo nel Pallone d'Oro, so cosa c'è dietro le quinte"