Protagonisti della più grande rivalità del calcio e una delle più grandi dello sport,hanno segnato e dominato un'epoca del pallone. Campo teatro di sfide epiche, ma la storia sarebbe potuta essere molto diversa:A raccontare il retroscena è Guillem Balagué per Sport, che rievoca i fatti che hanno portato nel 2009 all'addio di CR7 al, direzione Madrid sponda Real. A gennaio, tuttavia, le dimissioni dida presidente dei blancos, alcune dichiarazioni di(presidente dell'Etica Madridista, disse che con i soldi necessari per CR7 si potevano comprare più giocatori spagnoli) e determinate indiscrezioni lanciate dalla stampa spagnola fecero infuriare, che prese le redini del Real tra l'addio di Calderon e l'arrivo di Perez, interpretò le dichiarazioni di Blas come un affronto personale enon aveva alcuna intenzione di restare con le mani in mano. Preso atto del 'ritiro' del Real Madrid e dell'accordo tra Ronaldo e Ferguson che permetteva al portoghese di liberarsi al termine della stagione per una cifra ragionevole, il potente procuratore era già pronto a valutare altre due offerte arrivate: quella dadele, soprattutto,Uno scenario che fece tremare il Real: "Se Ronaldo firma per il Barcellona, passeremo dieci anni senza vincere un titolo" disse un dirigente delle merengues. E allora la svolta: il CEOintervenne, convinse Boluda a tornare sui suoi passi e a riaprire l'affare chiamando anche il suo imminente successore. Una telefonata che bastò a risolvere la situazione: niente risoluzione dell'accordo e avanti con l'operazione Ronaldo, che in estate divenne infine madridista per poi approdare allanel 2018. Per pochi giorni, però, quello che sembrava impossibile fu davvero possibile: