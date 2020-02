Dal Sassuolo al Verona. CR...10 colleziona gol e tanti record. Dieci, appunto, le partite consecutive a segno in campionato. Giusto per intenderci: dal primo dicembre 2019 - data in cui è cominciata questa striscia - è come se la Juventus avesse iniziato le partite avanti di un gol. E se questo non è bastato per ottenere successo né punti nella gara contro il Verona, è quantomeno servito per superare il record di David Trezeguet, il miglior marcatore straniero nella storia della Vecchia Signora, che si è fermato a nove partite di fila in rete. La curiosità è che partendo dalla gara con il Sassuolo e dalla somma di un euro, il gol di CR7 avrebbe potuto moltiplicare la sua quota addirittura per 613 volte, come riportato ​dall'agenzia SportSuite.