Mezzogiorno di fuoco.e chiudere definitivamente quel capitolo. Il procuratore Chinè punta sulle intercettazioni, sul cosiddetto "Libro nero di Paratici", raccolto dal dirigente Cherubini, e su una serie di mail in cui si pianificavano scambi a priori senza individuare il calciatore da inserire nella compravendita, con delle "X" al posto dei nomi. LA CARTA RONALDO - Intanto la Procura federale sta indagando anche sulle manovre stipendi, quelle emerse dalle carte dell'inchiesta della Procura di Torino: la più discussa è la famosa "carta Ronaldo" (LEGGI QUI) . Nei faldoni dell'inchiesta ci sono i dettagli della "scrittura integrativa" che la società bianconera aveva proposto all'attaccante portoghese per differire i suoi stipendi, mai firmata dal calciatore. Nonostante il via libera dell'agente Joao Nogueira, arrivato in uno scambio di email con l'allora direttore sportivo Fabio Paratici.Secondo il quotidiano La Repubblica in edicola oggi,Formalmente il giocatore aveva firmato la rinuncia a quegli stipendi, su moduli regolari. E, assicura, non ha mai firmato le scritture private per riavere quei soldi indietro, con la Juve. Allora come fa a richiederli? Su che basi? Nella "scrittura integrativa" Paratici annotava: "Gli accordi assunti... ci impegnano a consegnarvi entro il 31/07/2021 l'Accordo premio integrativo ritrascritto sui moduli federali ad oggi non disponibili". L'accordo trascritto sui moduli federali, però, non è mai arrivato a CR7. Che ora può valutare di usarlo come carta per un'azione legale contro il club "inadempiente". Sostenuto, magari, dal verbale di una riunione del 20 settembre 2021 in cui