Da 700 gol a 701, in meno di 90'. Diciannove ne sono bastati aper aggiornare il dato sulle reti realizzate in carriera. Il Bologna è il 113° club al quale ha segnato in carriera, e quella maglia con la scritta "Ronaldo 700" che gli ha consegnato Agnelli prima dell'inizio della partita è già storia. CR7 ha voluto ringraziare pubblicamente il club per l'omaggio, attraverso un post su Instagram pubblicato dopo il successo per 2-1 contro il Bologna: "E' stata una sensazione speciale ricevere la maglia dei 700 gol nel nostro stadio dal nostro Presidente. Sono felice di aver segnato di nuovo e aver ottenuto una vittoria difficile ma meritata".