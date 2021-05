Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus dipende anche dalla Champions League. In caso di mancata qualificazione, l'attaccante portoghese può lasciare il club bianconero. In Inghilterra e Spagna rilanciano le voci di mercato su un suo possibile ritorno al Manchester United, da sempre considerata la destinazione più logica dopo il Paris Saint-Germain.



Ci sarebbero stati dei contatti tra i Red Devils e Jorge Mendes per il clamoroso ritorno e Cristiano sarebbe interessato. Di più: avrebbe già parlato con Ole Gunnar Solskjaer, suo ex compagno in rosso e ora allenatore dello United. Insomma, la grande macchina d’affari che ruota intorno a CR7 si è mossa.



Cristiano, attraverso Jorge Mendes, ha fatto sapere di non essere ancora pronto a tornare allo Sporting Lisbona. Cerca una squadra più importante e lo United per certi aspetti sarebbe perfetto. Lo stipendio da 31 milioni netti a stagione pesa. Ronaldo dovrebbe accettare di guadagnare di meno, magari una cifra intorno ai 20 milioni per due stagioni.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Juve e United invece possono accordarsi per una doppia operazione, con un giocatore che farebbe il percorso inverso, verso Torino (Van de Beek? un giovane?). Tutto prematuro.



Paratici è ancora un passo più in là, con un contratto in scadenza e una soluzione naturale in caso di addio: la promozione di Federico Cherubini, magari affiancato da una figura più legata allo scouting. Tra una settimana si saprà qualcosa, tra un mese tutto.