Croazia-Canada è la seconda gara in programma oggi che chiude la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022, il più complicato per i pronostici iniziali e in cui è ancora tutto in gioco. Sarà una gara da dentro o fuori per entrambe perché dato il pareggio dei croati all'esordio col Marotto e la sconfitta dei canadesi col Belgio chi porterà a casa i 3 punti inguaierà inevitabilmente l'avversario nella corsa agli ottavi. Quella del Khalifa International Stadium di Doha a partire dalle 17 sarà sfida ricca di uomini mercato con David, Borna Sosa e Gvardiol nel mirino di tanti. La partita sarà trasmessa in chiaro da Rai 2 e sarà visibile in streaming su Rai Play.



PROBABILI FORMAZIONI

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Laryea; David, Larin.