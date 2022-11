Zlatko Dalic, il ct della Croazia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Canada.



PRETENDO RISPETTO - "La nazionale croata merita rispetto. E lo merita da parte di tutti perché se lo è guadagnato con i suoi risultati, le sue partite e il suo comportamento sin dall'inizio. Abbiamo vinto due medaglie in 20 anni e mentre mostriamo rispetto per gli altri, ci aspettiamo lo stesso dai nostri avversari".



PROBLEMA D'ORARIO - "Non è rispettoso poi quando la Croazia gioca alle 13 (ora locale, la gara sarà trasmessa alle 11 ore italiane). A quell'orario non giocano né l'Inghilterra, né la Francia, né la Spagna, né il Brasile. Non presterò attenzione ai commenti, ci prepareremo e saremo all'altezza. Mostreremo uguale rispetto per il Canada e per i campioni del mondo della Francia".