Il ct Zlatko Dalic è intervenuto in conferenza stampa al termine del match tra la sua Croazia e il Belgio di Roberto Martinez. Queste le sue dichiarazioni:



"Congratulazioni ai miei giocatori. Avevo detto loro che non sarebbe stata una partita facile perché il Belgio non può giocare male tre volte di fila" ha precisato l'allenatore croato. Proseguendo, il commissario tecnico ha aggiunto: "C'era un rigore netto per noi, ma ancora una volta il VAR ci è stato avverso. Questo però non ci ha influenzati." Infine, con riferimento a Josko Gvardiol, difensore classe 2002, stella della sua difesa, il ct ha esclamato: "Da quello che ho visto io è il miglior difensore del mondo. Alla sua età giocare con tanta sicurezza è qualcosa di fantastico."