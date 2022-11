Zlatko Dalic ct della Nazionale croata ha parlato alla vigilia della sfida contro il Belgio decisiva per il passaggio agli ottavi.



ELOGI AL BELGIO - "Martinez ha preso il controllo del Belgio e l'ha portato in cima alla classifica mondiale, dove l'ha tenuto per quattro anni. Giochiamo contro una grande nazionale e un grande allenatore. Tuttavia, abbiamo la nostra qualità e non dobbiamo rinunciarvi".



BATTAGLIA - "Se giochi contro Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku ed Eden Hazard, non può essere facile, ma anche i nostri giocatori sono di prim'ordine. Ci aspetta una grande battaglia e ci andremo pronti".



LUKAKU - "Ci aspettiamo che giochi dall'inizio. Per questo il Belgio cambierà il modo di giocare, sarà il perno offensivo. Dobbiamo contrastarlo, non dobbiamo lottare fisicamente perché è più forte di noi. Se ci posizioniamo bene, se lo raddoppiamo, risolveremo metà dei problemi".