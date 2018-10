Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:



MANDZUKIC - "L'addio di Mandzukic? Sono molto dispiaciuto, forse ha pensato di avere raggiunto il sogno e di non poter fare di più. Io rispetto le sue decisioni, non posso fare altro. Perdiamo uno che fa gol, ma soprattutto un lottatore, il primo difensore. Sostituirlo non sarà facile, lo sappiamo. Dovremo provare varie soluzioni".



PJACA - "Marko è stato fantastico da ragazzino, poi ha subito degli infortuni che hanno bloccato il suo cammino alla Juve. Ha bisogno di tempo: alla Fiorentina ha trovato un buon ambiente. Lo aspetto perché io ho bisogno di lui. In questa stagione crescerà".



MODRIC - "In questo momento è il miglior giocatore del mondo. Gli mancava ancora qualcosa e al Mondiale lo ha trovato. Per noi è fondamentale, ma preferisco parlare del gruppo, che in Russia è stato la nostra vera forza".