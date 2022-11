Il centrocampista del Tottenham e della Croazia, Ivan Perisic ha parlato del suo futuro in nazionale in conferenza stampa.



CROAZIA DIVERSA - "Dobbiamo dimostrare molto di più nella seconda e terza partita. In difesa siamo stati bravi contro il Marocco, ma in attacco non siamo stati i soliti e ci abbiamo lavorato su. Penso che vedrete una Croazia diversa, vera. Abbiamo altre due occasioni e basta. Ogni giocatore deve dare di più, dobbiamo fare il nostro gioco e attaccare".



FUTURO - "Il focus è sulla seconda partita, dopodiché andremo partita per partita, anno per anno, e vedremo. Il mio obiettivo è giocare il più a lungo possibile, ci lavoro ogni giorno".



DAVIES - "Ho giocato con Davies, è stato un piacere per me. Non so come descriverlo, è raro vedere quella velocità e facilità di movimento; solo il cielo è il limite per lui. Ma anche gli altri giocatori canadesi hanno qualità e non vediamo l'ora di mostrare cosa sappiamo fare".