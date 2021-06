Croazia ko agli ottavi di Euro 2020 con la Spagna, il ct Zlatko Dalic commenta al sito ufficiale della competizione: "Abbiamo giocato bene e abbiamo fatto tutto il possibile, raggiungendo il 3-3 che ci ha portato ai supplementari. Abbiamo avuto qualche occasione ma alla fine non siamo riusciti a vincere. L'obiettivo era arrivare alla fase finale e l'abbiamo fatto, poi abbiamo incontrato una Spagna davvero forte. A noi mancavano due giocatori chiave come Lovren e Perisic: abbiamo fato il massimo per l'impresa e ci siamo andati vicini".