In conferenza stampa, il CT Zlatko Dalic ha presentato la sfida che vede protagonista la sua Croazia contro il Brasile: "Forse è l'avversario più forte che abbiamo mai affrontato a un Mondiale. Questa sfida arriva troppo presto ma è così, a volte il sorteggio ti favorisce, altre no. La Croazia è l'unico paese nella storia ad essersi ripetuto a questo livello in una Coppa del Mondo, è fantastico ma non vogliamo fermarci qui. Proveremo a vincere. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci, conta recuperare dopo il Giappone... Non cambieremo molto. Sosa ieri si allenato e penso che sarà della partita. Siamo pronti, faremo del nostro meglio anche se il Brasile è favorito. È la migliore nazionale di questo Mondiale, la più energica. Quando perdono palla, pressano e recuperano il possesso in poco tempo. Non dobbiamo andare agli uno contro uno, ma aiutarci a vicenda. Sono versatili, usano diverse tattiche. Sarà importante coprire bene le due fasce e restringere gli spazi attorno a Neymar. Le probabilità non sono esattamente al 50%, ma non siamo arrivati a questo punto del torneo senza meritarlo".