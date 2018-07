Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta della selezione balcanica nella finale Mondiale contro la Francia.



SULLA PARTITA - "Il risultato va accettato, il calcio è così. Sono comunque convinto che la mia squadra abbia disputato un grandissimo torneo: sono orgoglioso di questi ragazzi e lo sarà il Paese intero".



SUL RIGORE - "Non ho mai commentato un arbitraggio, ma consentitemi di dire che in una finale di Coppa del Mondo non si può concedere un rigore del genere (per fallo di mano di Perisic). Con questo non voglio creare polemica, ma soltanto esprimere un'opinione. Futuro? Non prendo le decisioni durante la notte, adesso penso soltanto a tornare e riposare un po'. Sono contento per il premio dato a Modric, sicuramente meritato per quanto ha fatto vedere".