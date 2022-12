Zlatko Dalic, ct della Croazia, parla a HRT dopo la vittoria ai rigori sul Giappone, che vale l'accesso ai quarti dei Mondiali in Qatar: "Innanzitutto congratulazioni ai ragazzi. Siamo arrivati ​​tra i primi otto, una partita tosta, combattuta, di grande qualità, abbiamo giocato esattamente come dovevamo fare con questo tipo di avversari. Entrare tra i primi otto al mondo è davvero un grande risultato e posso congratularmi solo con i ragazzi. La partita ha ricordato Russia 2018? E' stata una partita simile, l'avversario era molto impegnativo. Per la prima mezz'ora abbiamo avuto il controllo, un passaggio, ma poi abbiamo perso palla e abbiamo avuto due o tre situazioni in cui siamo riusciti in qualche contropiede. All'intervallo abbiamo parlato di quello che potevamo aggiustare, come eliminare i passaggi corti. Mai sottovalutare i croati, ogni volta che qualcuno ci sottovaluta, alla fine se ne pente sempre. Anche se siamo piccoli, stiamo combattendo, abbiamo fiducia e posso solo congratularmi con i ragazzi per quello che hanno fatto. Il nostro avversario era in un blocco compatto di 5-4-1, ci siamo persi in quei passaggi corti e abbiamo subito un gol che ci ha sconvolto. Non ho nulla da recriminare ai miei giocatori, hanno fatto del loro meglio, hanno giocato una grande partita contro l'avversario che ha battuto Germania e Spagna".