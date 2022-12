Con il rigore parato questa sera a Rodrygo l'estremo difensore croato Dominik Livakovic è salito a quattro parate sui tiri dagli undici metri. Tre sue parate contro il Giappone hanno infatti portato la Croazia ai quarti, mentre quella di stasera, insieme al palo di Marquinhos, ha portato la Croazia in semifinale. Come spiegato da Opta, nessuno era mai riuscito in un'impresa del genere.