Di seguito i 22 in campo per la sfida tra Croazia e Marocco, valida per il terzo posto ai Mondiali di Qatar 2022:



Croazia: Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo; Orsic, Majer, Kovacic, Perisic; Modric, Kramaric; Livaja.



Marocco: Bounou; El Yamiq, Dari, El Khannouss; Hakimi, Sabiri, Amrabat, Attiat-Allah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.