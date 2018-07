Luka Modric, capitano della Croazia, ha parlato in conferenza stampa con il ct Dalic nell'immediata vigilia della finale del Mondiale, che i balcanici giocheranno contro la Francia. La stella del Real Madrid ha dribblato i discorsi sul Pallone d'oro, che al momento sembra davvero non interessargli. Della guerra vissuta da bambino preferisce non parlare ("Pensiamo al futuro") e sorride di chi lo scartò perché non aveva abbastanza fisico: "Io non ho mai dubitato di me e del fatto che sarei arrivato dove sono ora. Per fortuna non è necessario essere alti e grossi per giocare a calcio".



SUL CT DALIC - "La sua influenza? Questa finale la testimonia. Quando è arrivato non eravamo nemmeno sicuri di qualificarci. Ci ha dato fiducia, ci ha detto di credere in noi stessi dal primo match contro l’Ucraina. Quello che ci piace di più di lui è la sua sincerità e il suo approccio con i giocatori. Apprezziamo i suoi valori, non solo come tecnico, ma anche come uomo".



SULLA PARTITA - "Il discorso prepartita? Non lo preparo, aspetto l’ispirazione, ma comunque non ve lo direi. Seguo sempre la stessa routine prima di ogni partita. Mandzukic? Veder il modo in cui lotta è una motivazione in più per tutti i compagni".