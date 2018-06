Vent'anni dopo lo storico terzo posto ai Mondiali di Francia 1998, la Croazia arriva in Russia con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per cercare di fare un grande Mondiale. Dopo l'eliminazione al primo turno in Brasile e gli ottavi di finale agli Europei del 2016, per l'attuale generazione di talenti croati sembra essere arrivato il momento giusto per puntare a un risultato importante, per entrare nella storia del calcio di quel paese, al pari degli eroi del 1998.



PERCORSO - Il percorso verso Russia 2018 non è stato netto: nel Gruppo I la Croazia è arrivata al secondo posto, con 20 punti, alle spalle dell'Islanda, vincitrice del girone con 22 punti. Tumultuosa l'ultima parte del tragitto: il 7 ottobre 2017 il ct Cacic fu esonerato dopo il pari contro la Finlandia, con la squadra scesa dal primo al secondo posto nel girone. Al suo posto è subentrato Zlatko Dalic, che, concluso il girone al secondo posto, ha guidato la squadra nel playoff, dove la Croazia ha avuto la maglio con autorevolezza della Grecia (4-1 in casa e 0-0 in trasferta).



STELLE - Quella attuale, per la Croazia, è una generazione d'oro. La qualità è buona in tutti i reparti, ma è a centrocampo, in particolare, che si raggiunge l'eccellenza. Modric, 32 anni e probabilmente alla sua ultima grande manifestazione internazionale, è uno dei primi cinque centrocampisti al mondo. Intorno a lui, i compagni di reparto (Rakitic, Kovacic, Badelj, Brozovic, Perisic e Bradaric) assicurano, ad alti livelli, tutte le caratteristiche di cui necessità una mediana: tecnica, corsa, geometrie, gol.



GIRONE - In Russia, la Croazia è inserita nel Gruppo D, insieme ad Argentina, Islanda e Nigeria. La Croazia esordirà il 16 alle 21 contro la Nigeria, poche ore dopo il match fra Argentina e Islanda. Il 21 invece ci sarà la supersfida con l'Argentina, il match che con tutta probabilità deciderà l'esito del girone e le sorti dei croati nella competizione iridata. L'ultimo impegno nella fase a gironi, per la nazionale di Dalic, sarà il 26 contro l'Islanda, già avversaria della nazionale croata durante le qualificazioni.